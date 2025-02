Vandali distruggono ancora la sede dell'Asd Buscate Calcio

L'Asd Buscate Calcio ancora nel mirino dei vandali: danni alla sede.

Non c’è pace per l’Asd Buscate Calcio, la cui sede è stata nuovamente assaltata dai vandali la notte di oggi, venerdì 14 febbraio 2025. La dinamica è stata grossomodo la stessa di sempre e i danni causati sono stati particolarmente importanti: dei soggetti non meglio identificati si sono introdotti tramite effrazione nella cucina, dove hanno buttato all’aria oggetti vari, rovesciato il bidone della spazzatura e lanciato un barattolo di peperoni sott’olio, distruggendolo; in seguito, nella sala bar hanno rovesciato degli scatoloni, rubato alcune birre dal frigo e rotto lo schermo del televisore. Infermeria e spogliatoi, dove stamattina è stato ritrovato un grosso coltello da cucina, sono stati anch’essi messi a soqquadro, mentre l’adiacente oratorio don Bosco, nonostante gli ignoti vi siano entrati, è stato lasciato intatto.

L'amarezza dopo l'accaduto

È stato il parroco don Luca Ragona, una volta recatosi in oratorio e accortosi dell’accaduto, ad avvisare la presidente Manuela Bienati, la quale, insieme alla dirigenza, si chiede come mai "i vicini così tanto disturbati dal 'baccano' del tifo e dai pochi eventi serali, non si accorgano mai del passaggio ben più fastidioso dei vandali" il commento del presidente. I Carabinieri, intanto, sono stati allertati e sono già all’opera per cercare di risalire ai responsabili dei danneggiamenti.