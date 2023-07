Vandali al parco: con la bomboletta imbrattano anche gli alberi

Ennesimo atto vandalico a danno del patrimonio pubblico a Cuggiono.

Vandali scatenati al Parco di Villa Annoni

Questa volta sono stati colpiti alcuni alberi del parco di Villa Annoni. Ignoti hanno fatto disegni e scritte sul tronco utilizzando della vernice a spray. Le piante interessate da queste scritte si trovano nella zona boschiva ai lati periferici del parco, precisamente nella parte sinistra partendo dal tempietto situato in fondo al parco, in linea prospettica con la Villa. Essendo la zona più naturale e selvaggia del parco, gli alberi non sono di pregio come nella parte nobile del grande polmone verde, ma l'atto è stato condannato perché irrispettoso di un patrimonio verde che è di tutti.

La speranza è che l'inchiostro sia lavabile

Le scritte sono state scoperte dai volontari dell'associazione che si occupa dell'apertura e chiusura dei cancelli, nonché del controllo del parco durante l'apertura, nel consueto giro di ispezione del parco. È stata utilizzata vernice di colore diverso: su un tronco i simboli disegnati sono in blu, su un altro in rosso e su altri tronchi scritte e disegni sono in giallo. I volontari si augurano che la vernice si sciolga con le piogge, e faranno delle prove per vedere se è possibile asportarla con l'acqua.

Raid notturno e fuga scavalcando il muro

Si ipotizza che i vandali siano rimasti all'interno del parco oltre l'orario di chiusura e siano poi usciti scavalcando il muro di cinta che corre lungo via Cicogna. Qualche tempo fa a finire vittima dei vandali la sede dei presepisti nelle ex scuole elementari di via Roma, ora gli alberi di Villa Annoni, episodi che denotano scarso senso civico e zero rispetto per il patrimonio pubblico.