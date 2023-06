Vandali nella sede degli Amici del presepio: distrutti anni di passione e impegno

Atto di vandalismo nella sede dell'associazione Amici Presepio Cuggiono (Apc).

Vandali danneggiano le opere d'arte dell'Apc

Ignoti si sono introdotti nei locali delle ex scuole elementari di via Cavour a Cuggiono, dove sono conservati i presepi realizzati negli anni dai soci dall'associazione, e hanno rotto diverse opere. Sono stati buttati a terra pezzi di presepe, rovinati altri in diverse parti, un disastro.

È stata danneggiata anche l'opera più conosciuta e significativa realizzata da Amici Presepio: la riproduzione di piazza San Giorgio di Cuggiono con lo storico Gamba de Legn. Una creazione, insieme ad altre lì custodite e rovinate, che aveva ricevuto premi e riconoscimenti.

Distrutti pezzi di storia dell'associazione

Amareggiati e arrabbiati i soci dell'associazione per un atto che offende il loro lavoro, fatto per la comunità. Apc esiste dal 1997 e negli anni sono stati realizzati presepi e diorami protagonisti di mostre organizzate non solo in loco ma anche in altre città lombarde. Sono stati distrutti pezzi di storia dell'associazione.

L'appello: "Riportate in chiesa le statue rubate"

Sono state anche rubate delle statue, che sarebbero state utilizzate per la creazione del presepio natalizio 2023 nella chiesa parrocchiale. I soci di Apc chiedono la restituzione delle statue e lanciano un appello affinché le stesse vengano lasciate nella chiesa parrocchiale. Cercano anche una sede perché, da qualche mese, i locali utilizzati nella vecchia scuola sono solo deposito delle loro opere.