Va in municipio per una pratica: trova i Carabinieri, arrestato

Nei suoi confronti era stata emessa un’ordinanza di carcerazione per i reati di maltrattamenti nei confronti dei genitori e lesioni commessi nel 2022 in provincia di Lecce. E’ stato arrestato nel municipio di Magnago, paese nel quale è domiciliato. Da qui il trasferimento nel carcere di Busto Arsizio. Protagonista della vicenda un 26enne per il quale era stata emessa la sentenza definitiva. Sapendo che doveva recarsi in municipio, i militari l’hanno atteso lì: arrestandolo.