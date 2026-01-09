Un’auto ha danneggiato il passaggio a livello: ritardi sulla circolazione ferroviaria

Ritardi sulla linea ferroviaria che collega Milano a Varese a causa di un incidente avvenuto nella serata di oggi, venerdì 9 gennaio, all’altezza del passaggio a livello a Parabiago.

Ritardi fino a 40 minuti dopo l’impatto tra l’auto e le sbarre

I treni hanno accumulato ritardi fino a 40 minuti. E il disagio era partito nella serata di oggi, intorno alle 19, quando un’auto è entrata in collisione con le barriere che delimitano i binari dalla strada. A darne notizia è stata l’azienda che eroga il servizio ferroviario, Trenord, che ha fatto sapere: “La circolazione della direttrice è rallentata perché un autoveicolo ha danneggiato le sbarre di un passaggio a livello, in prossimità di Parabiago. Si registrano ritardi fino a 40 minuti”.

Il lavoro di ripristino e il precedente

Gli operatori hanno lavorato per rimuovere il mezzo e ripristinare la circolazione. Ad ottobre un tir era rimasto incastrato in prossimità dello stesso passaggio a livello, causando ritardi di due ore.