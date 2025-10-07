Tir incastrato sui binari del passaggio a livello, treni bloccati due ore

E' accaduto questa mattina in via Battisti; sul posto i Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia Locale, Polfer e Trenord

Tir incastrato sui binari del passaggio a livello: paura a Parabiago.

Tir incastrato nel passaggio a livello

Un tir rimasto incastrato sui binari del passaggio a livello. Momenti di paura quelli che si sono vissuti la mattina di oggi, martedì 7 ottobre 2025, intorno alle 11.30 al passaggio a livello di via Battisti a Parabiago. E qui che il grosso camion è rimasto incastrato in quanto il passaggio a livello è di fatto su un dosso. Così è partita subito la richiesta di aiuto.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano insieme ai Carabinieri, alla Polizia Locale, alla Polizia ferroviaria e personale di Trenord. Mentre la circolazione dei treni è stata bloccata, i pompieri si sono subito messi al lavoro: sono riusciti a sollevare il rimorchio, infilando degli spessori di legno sotto le ruote disincagliandolo.

Treni bloccati per due ore

Per permettere ai pompieri di intervenire, è stato necessario bloccare la circolazione ferroviaria: treni fermi per due ore.