Una grande folla ha partecipato ai funerali di Marco Magagna

Folla commossa ai funerali di Marco Magagna originario di Arese. Oggi pomeriggio, venerdì 17 gennaio, l'ultimo saluto al 38enne ucciso dalla compagna, all'ingresso della chiesa la sua foto e la scritta: "Il tuo sorriso sarà sempre con noi".

"Il tuo sorriso sarà sempre con noi, ciao Zii". Una folla commossa composta da parenti, amici ma anche semplici cittadini di Arese ha partecipato nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 gennaio, ai funerali di Marco Magagna il 38enne ucciso con una coltellata dalla compagna Stella Boggio a Bovisio Masciago nella notte tra il 6 e il 7 gennaio scorso, come ci raccontano i nostri colleghi di PrimaMonza.it.

Gli amici hanno appeso sopra la porta della chiesa Maria Aiuto dei Cristiani una enorme foto del giovane sorridente. E il sorriso del 38enne è stato ripreso anche dal parroco di Arese, don Davide Perego, direttore dei Salesiani, durante l'omelia.

"In questi giorni, dopo aver incontrato la mamma e il fratello di Marco - ha detto il sacerdote - ho immaginato l'incontro tra Marco e Dio. Marco che ha studiato alla scuola di Don Bosco sarà arrivato con il suo sorriso. Avrà detto "sono qui pronto a lavorare per te". Perché tra le tante cose che Marco ha imparato alla nostra scuola c'è anche quella del lavoro. Marco era apprezzato non solo dai famigliari e dagli amici ma anche dai colleghi che oggi sono qui per dargli l'ultimo saluto".