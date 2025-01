Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 18 e domenica 19 gennaio 2025

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 18 e domenica 19 gennaio 2025.

BUSTO GAROLFO: Falò di Sant'Antonio

In occasione della Festa di Sant’Antonio, questa sera, venerdì 17 gennaio, all’Oratorio Sacro Cuore verrà acceso alle 21 il tradizionale falò. Il bar rimarrà aperto per tutta la durata dell’evento e sarà anche allestito un angolo ristoro con bevande calde. La festa proseguirà poi dopodomani, domenica 19, sempre in oratorio, in cui a partire dalle 19.30 si terrà l’happy hour in onore del Santo protettore degli animali.

LEGNANO: Venti candeline per la Casa del volontariato

Vent’anni di Casa del volontariato. Per festeggiare l’importante anniversario, domani, sabato, l’appuntamento sarà a Palazzo Leone da Perego (via Gilardelli 10), con un convegno, il saluto ai presidenti che si sono succeduti alla guida dell’associazione nel corso di questo ventennio e la premiazione delle scuole che hanno partecipato all’iniziativa natalizia «Donando col cuore a Legnano».

La giornata si aprirà alle 9.15 con i saluti e l’introduzione della vicepresidente Rosa Romano, dalle 9.30 interverranno il vicesindaco Anna Pavan, il presidente della Fondazione comunitaria Ticino Olona Salvatore Forte, la presidente dell’Associazione Nestore Carla Facchini e Davide Cara che presenterà la propria tesi di laurea su «La comunicazione social(e) nel terzo settore: che ruolo possono giocare i giovani». Alle 11 si terrà il saluto agli ex presidenti, alle 11.20 sarà la volta della premiazione delle scuole alla presenza dell’assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei, dopodiché l’iniziativa si chiuderà con un rinfresco.

BUSTO GAROLFO: Inaugurazione defibrillatori

Busto Garolfo Grazie a un’idea semplice ma rivoluzionaria, la comunità di Busto Garolfo ha dimostrato quanto possa essere potente la solidarietà.

La raccolta delle "monetine inutili" – i ramini da 1, 2 e 5 centesimi – ideata e promossa da Gaetano Di Fazio, gestore del Circolo Combattenti e Reduci locale con il supporto del Milan Club e la collaborazione della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, dei negozianti locali e della Pro Loco, ha permesso di acquistare due defibrillatori salvavita, che verranno ora consegnati ufficialmente sabato 18 gennaio alle 11, nell’ex sala consiliare di via Magenta.

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva di negozianti, mamme e cittadini non solo di Busto Garolfo, ma anche dei comuni vicini.

La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, con il supporto dei suoi dipendenti, si è occupata di contare e contabilizzare le 83.500 monete, per 2,6 quintali di rame, concludendo il lavoro presso la sede locale della banca a fine settembre 2024. Per raggiungere la cifra necessaria all’acquisto di due defibrillatori, non di uno come prevista inizialmente, la banca stessa e la casa di riposo Sodalitas hanno dato un contributo per completare l’importo mancante.

I due defibrillatori verranno collocati in punti strategici per garantire un rapido intervento in caso di emergenza. Il primo sarà posizionato all’esterno del cimitero comunale, coprendo un’ampia area che include la ciclabile del canale Villoresi, dal ponte di Casorezzo al ponte di Inveruno. Questo garantirà maggiore sicurezza per gli sportivi e i frequentatori della zona.

Il secondo defibrillatore sarà installato presso la casa di riposo Sodalitas, ma in un punto accessibile all’esterno.

VILLA CORTESE: Pomeriggio in musica

Un pomeriggio di musica. E’ quello previsto per domani, in aula consiliare, quando i giovani della banda proporranno le loro melodie. I membri si esibiranno domani pomeriggio in un concerto. L'iniziativa, che si terrà all'interno della sala consiliare di piazza del Carroccio, vedrà coinvolti i piccoli musicisti della Junior Wind Orchestra (di Villa Cortese e di Garbagnate) diretti dal maestro Vincenzo Dipierro. L'appuntamento è fissato per le 15.30 di domani, sabato 18 gennaio.

LEGNANO: Dalle Frecce allo Spazio

Prende il via con il fotografo e giornalista Alessandro Barteletti il nuovo ciclo di conferenze sul volo «Legnano mette le ali», promosso dall’Associarma Legnano (che riunisce le associazioni combattentistiche e d’arma cittadine) e dagli Amici del Reparto sperimentale volo (club e associazione culturale composta da appassionati del Reparto e del volo in ogni suo aspetto, da piloti civili e militari, da fotografi per diletto o professione e da chiunque abbia fatto parte del Reparto sperimentale volo).

Il primo appuntamento della stagione 2025, dedicata al 65esimo anniversario della Pattuglia acrobatica nazionale Frecce tricolori, è in calendario per domani, sabato, alle 21, nella palazzina Associarma di piazza Medaglie d’oro. Barteletti illustrerà e commenterà gli scatti che durante la propria ventennale carriera lo hanno portato a raccontare la vita della grande famiglia delle Frecce tricolori, a seguire l'addestramento dell'astronauta Paolo Nespoli, a 60 anni sulla Stazione spaziale internazionale, a volare sui velivoli jet dei reparti della nostra Aeronautica militare e a seguire, unico giornalista italiano, la missione Virtute 1 allo Spaceport America di Virgin Galactic.

Certificato da Leica dal 2019, con il proprio progetto «Going to Space at 60» Barteletti ha firmato la cover story del numero di luglio 2017 di Nat Geo Italia che è andato nello spazio con l'astronauta Paolo Nespoli; ha firmato inoltre il progetto «Cavalieri dell'aria 1923-2023: 100 anni dell'Aeronautica Italiana»; le sue fotografie illustrano «La Difesa viene da cielo» il libro ufficiale del centenario dell’Aeronautica militare; nel 2021 ha ricevuto l’incarico di fotografare le Frecce tricolori per il volume edito da Giunti editore e Rivista Aeronautica in occasione del 60° anniversario della Pattuglia acrobatica nazionale; sul numero di ottobre 2023 Nat Geo Italia ha pubblicato il suo articolo »Viaggio ai limiti dello spazio» che racconta la missione di Aeronautica militare e Cnr a bordo di Space Ship Two di Virgin Galactic.

L'ingresso sarà libero e fino a esaurimento dei posti.

LEGNANO: Concerto della Memoria al Tirinnanzi

Anpi e Comune insieme per celebrare il Giorno della Memoria. Si comincia dopodomani, domenica, alle 16 al Teatro Tirinnanzi con il concerto organizzato dall’Amministrazione comunale e dall’Anpi Legnano con la partecipazione degli artisti del Coro della sezione Anpi del Teatro alla Scala. Otto voci saranno accompagnate al pianoforte in un programma di brani che spazierà da Haendel a Mozart, da Rossini a Verdi e da Bellini a Ravel. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

MAGENTA: Falò di Sant’Antonio

Torna anche a Magenta il falò di Sant’Antonio. Domani sera, venerdì 17, alle ore 20.45, l’ex area fiera di via Crivelli si illuminerà con la luce delle tradizionali fiamme che simboleggiano la rinascita dopo il gelo della stagione invernale. Agli avventori che parteciperanno saranno offerti tè caldo vin brulé e panettone.

L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con la Protezione Civile, la Croce Bianca, l’associazione Ragazzi di Magenta, la Banda 4 giugno 1859 e la sezione magentina dell’Associazione Nazionale Bersaglieri.

MAGENTA: Violenza contro le donne, evento in Casa Giacobbe

Le istituzioni cittadine continuano a supportare l’opera di sensibilizzazione nel contrasto alla violenza contro le donne. Proprio per questo motivo domani, sabato 18 gennaio alle 17, è stata organizzata in Casa Giacobbe la conferenza dal titolo «Non sei sola». Incontro formativo su un tema attuale come quello del supporto alle donne vittime di violenza.

L’iniziativa, promossa da Rotaract Magenta con il patrocinio del Comune, vedrà la partecipazione come relatrice di Stefania Bartoccetti, responsabile dell’associazione Telefono Donna.

ARLUNO: Torna la rassegna culturale DiVenerdì

Come ormai di consuetudine, anche questa settimana le porte della sala consiliare di piazza Alcide De Gasperi si aprono ai cittadini arlunesi curiosi di partecipare alla rassegna di incontri «Di Venerdì», che da mesi ormai si svolgono ogni venerdì trattando, con la partecipazione di svariati ospiti, i temi più disparati in materia di storia, filosofia, alimentazione, cucina, innovazione e tanto altro.

Al centro della serata di oggi, venerdì, la «Strategia della tensione».

L’incontro sarà moderato dal professore Manuel Vulcano, docente di storia, filosofia e comunicazione e avrà inizio come ogni settimana, alle 21.

BAREGGIO: Il falò di Sant’Antonio torna alla Brughiera

Un appuntamento con la tradizione. Questa sera, venerdì, torna il falò di Sant’Antonio.

Il Comune di Bareggio , con la Comunità pastorale Maria Madre della chiesa di Bareggio e l’associazione Amici della Brughiera, organizza la manifestazione in località Brughiera. Un serata per ritrovarsi tutti insieme coccolati dal tepore delle lingue di fuoco del falò che sarà accesso alle 20.30.

Un evento che prevede anche la benedizioni degli animali domestici e dei campi. Al termine è previsto un rinfresco per tutti i presenti. Unica incognita il meteo. Comunque in caso di maltempo è già stata programmata la soluzione B; la manifestazione sarà rinviata a domenica alle 17. Sant'Antonio protegge tutti coloro che lavorano col fuoco e gli animali domestici.

BOFFALORA SOPRA TICINO: Falò di Sant’Antonio in cascina

Grande attesa in paese stasera, venerdì 17, per il tradizionale Falò di Sant’Antonio che come ogni anno simboleggia la rinascita della natura dopo il gelo invernale.

Appuntamento alle ore 20.30 per il Santo Rosario alla Cascina Chiodini in via Solferino, a cui seguirà la canonica benedizione degli animali e poi alle 21 l’accensione della pira. L’Amministrazione comunale di Boffalora, promotrice dell’evento assieme alla parrocchia, ringrazia la famiglia Chiodini e tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione.

SEDRIANO: «Sotto le stelle attorno al fuoco»

Uno spettacolo unico e fiammeggiante del grande performer Occhio di drago. È l’iniziativa in programma questa sera, venerdì, alle 20.30 in piazza della Chiesa in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio, organizzata da Pro Loco Sedriano Aps, Croce Bianca sezione di Sedriano - sede operativa di Vittuone e parrocchia San Remigio in collaborazione con il Comune di Sedriano.

Una serata insieme intorno al fuoco, a partire dalle 20.30, per grandi, piccini e con gli amici animali, che per l'occasione riceveranno la benedizione, e con il «fachiro» esperto di fuoco. Durante lo spettacolo verranno serviti panettone e bevande calde a offerta libera. Tutto il ricavato sarà devoluto a Croce Bianca sezione Sedriano Vittuone.

SEDRIANO: Il sabato delle storie in biblioteca

Torna l’appuntamento con «Il sabato delle storie in biblioteca». Sabato 18 gennaio si terrà l’attività di animazione della lettura con M. Camilla Paulin: prima fascia oraria dalle 10 alle 10.45 per i bimbi dai 18 ai 36 mesi; seconda fascia oraria dalle 11 alle 11.45 per i bambini dai 3 ai 7 anni. Sono disponibili dieci posti per ciascun gruppo. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi entro il giorno precedente allo svolgimento dell’attività e fino a esaurimento dei posti disponibili inviando una e-mail a biblioteca@comune.sedriano.mi.it.

SEDRIANO: Adorazione dei magi

La parrocchia San Remigio di Sedriano organizza per domenica 19 gennaio una visita guidata (con auricolari) alla Cappella Portinari del Museo diocesano per ammirare il quadro di Botticelli «Adorazione dei magi». Il ritrovo per la partenza in pullman sarà alle 14.30 in piazza della Chiesa, mentre il rientro è previsto dopo le 19. Per le iscrizioni è necessario rivolgersi alla segreteria parrocchiale. L'«Adorazione dei magi», una delle più affascinanti e celebri opere di Sandro Botticelli (Firenze 1445-1510), pittore simbolo del Rinascimento italiano, è il «Capolavoro per Milano 2024» - iniziativa giunta alla sua sedicesima edizione - in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze e in esposizione al Museo diocesano Carlo Maria Martini dal 29 ottobre al 2 febbraio.

OSSONA: Falò di Sant'Antonio

È tutto pronto a Ossona per il tradizionale falò di Sant'Antonio abate, protettore dei contadini e degli animali domestici. Due le giornate organizzate per celebrare questa ricorrenza, con diversi appuntamenti in programma.

Si comincia stamattina, venerdì, alle 9 con la celebrazione della messa per gli agricoltori, con la tradizionale offerta dei doni della terra, nella chiesa di San Cristoforo e poi alle 9.45 ci sarà la benedizione dei mezzi agricoli sul sagrato della chiesa. Alle 12.30 è in programma il pranzo sociale aperto a tutti (su prenotazione) nella sede di OssonaInsieme, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza all'oratorio San Luigi di Ossona, e infine stasera alle 21.15 si terrà l’accensione del falò per tutti all’oratorio in via Baracca con vin brulè e salamelle.

Domenica 19 gennaio intorno alle 10.45, al termine della messa, si terrà sul sagrato della chiesa la benedizione degli animali domestici. «Grazie a tutti i volontari che si sono prodigati per fare rivivere questa antica tradizione: Ossona Insieme, Pro Loco "Morus Nigra" Aps Ossona, parrocchia di Ossona e Protezione civile “Ali Bianche”», commenta il sindaco Giovanni Venegoni.

MESERO: Falò di Sant'Antonio

«Dopo tanti anni, il tradizionale falò di Sant’Antonio torna anche a Mesero», annuncia l’assessore Attila Bertarelli. L’appuntamento è per stasera, venerdì, alle 21 all’ex campo sportivo di Via Papa Giovanni XXIII. Durante la serata sarà attivo il servizio bar con musica, birra, vin brulée e per i più piccoli cioccolata calda. Un’occasione suggestiva e conviviale per trascorrere una serata diversa dal solito, all’insegna della riscoperta delle tradizioni locali.

L’Amministrazione comunale, promotrice dell’iniziativa, sottolinea una curiosità: «Perché si celebra Sant’Antonio con un falò? Si racconta che Sant'Antonio Abate sia il custode del fuoco e protettore contro una malattia chiamata "fuoco di Sant'Antonio"», spiega Attila Bertarelli. Sant’Antonio Abate è inoltre considerato il patrono del mondo agricolo e il protettore degli animali domestici. Un’usanza, quella del falò dedicato al santo, che riprende dunque a Mesero dopo l’interruzione durata alcuni anni e che si svolgerà anche in diversi altri Comuni del territorio. «Aspettiamo numerosi tutti i cittadini», invita l’assessore Bertarelli.

VANZAGHELLO: Salute e prevenzione in primo piano

Domani, sabato, alle 17, nella sala consiliare di piazza Pertini ci sarà l’inaugurazione dell’ecografo donato al Comune di Vanzaghello dall’associazione «Cuore di Donna». Il programma dell’appuntamento prevede i saluti istituzionali del sindaco e dell’assessore, quindi spazio alla presidente nazionale di «Cuore di Donna», Myriam Pesenti, e a Marzia Pinotti dell’associazione. In seguito ci sarà la presentazione delle caratteristiche dell’ecografo, a cura dei responsabili commerciali di «Medical Idea», Franco Porati e Massimo Straini. A seguire altri due interventi: «L’importanza della prevenzione e l’utilizzo della metodica ecografica nelle patologie mammarie» con la dottoressa Sabrina Crespi e «Metodiche avanzate di studio della mammella» con la dottoressa Giuditta Pravettoni. Al termine è previsto un rinfresco offerto da «Medical Idea».

VANZAGHELLO: Lettura di poesie dialettali

In occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali un appuntamento particolare è in programma oggi pomeriggio, venerdì, al Centro sociale anziani di piazza Pertini.

Dalle 15.15 sarà raccontata la vita di una volta attraverso alcune letture di poesie dialettali: «La vita di ann indré» (La vita degli anni passati). L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Vanzaghello, prevede il coinvolgimento degli alunni delle classi quarte della scuola primaria «San Francesco d’Assisi» insieme ai loro insegnanti e dei bambini della Scuola materna parrocchiale. L’obiettivo è quello di far scoprire anche alle nuove generazioni il dialetto, con le sue sfumature e il suo significato, e le tradizioni locali.

In occasione, inoltre, della festa di Sant’Antonio abate, secondo la tradizione, a tutti i soci tesserati presso il Centro sociale anziani sarà distribuito il panino con la porchetta.