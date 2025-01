Trentottenne ucciso dalla fidanzata: era residente ad Arese

Tragico epilogo dopo una lite domestica in via Tonale a Bovisio Masciago, ieri 7 dicembre 2025: una donna di 33 anni ha ucciso il suo compagno, Marco Magagna, di 38 anni. L'uomo nato a Rho, era residente dal 1991 ad Arese.

Trentottenne ucciso dalla fidanzata: aveva vissuto per molti anni ad Arese

Nelle prime ore di ieri, 7 gennaio 2025, i Carabinieri della Compagnia di Desio e i militari della Tenenza di Cesano Maderno sono intervenuti in un’abitazione di via Tonale a Bovisio Masciago, a seguito di una segnalazione per aggressione.

Dalle prime ricostruzioni effettuate sul posto, è emerso che una lite scoppiata tra una coppia di conviventi italiani ha avuto un tragico epilogo. La donna, Stella Boggio, 33enne residente nell’abitazione, avrebbe reagito alle percosse del compagno impugnando un coltello da cucina e colpendolo al petto. È stata la stessa donna a contattare i soccorsi.

Niente da fare per l'uomo: la donna è stata arrestata

Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, il compagno, un 38enne, è giunto privo di vita presso il pronto soccorso dell’ospedale di Desio. Marco Magagna, classe 1986, era nato a Rho ed era stato residente dal 1991 ad Arese.

La donna è stata dichiarata in stato di arresto dai militari intervenuti e ascoltata dal Pubblico Ministero di turno, recatosi sul posto. Le indagini, condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Desio, sono in corso per accertare con precisione la dinamica dei fatti.