Un autobus e auto in fiamme nella notte: intervengono i Vigili del Fuoco

Duplice incendio nella notte a Cornaredo: a prendere fuoco un'autobus fermo fuori da una officina e altre tre auto all'interno di una casa di corte.

Duplice incendio nella notte a Cornaredo

Nel corso della notte di oggi, 19 settembre, a Cornaredo, intorno alle 3, si è sviluppato un incendio che ha interessato un autobus in sosta all’esterno di un'autofficina, le cui cause sono in corso di accertamento.

Alle 4.40 circa, si è sviluppato un altro incendio di un'autovettura, intestata ad un uomo, milanese classe '75, incensurato, rimasta completamente danneggiata dalle fiamme che hanno interessato anche altre 2 vetture in sosta nelle vicinanze ed il fienile di una corte adiacente.

I Vigili del Fuoco non hanno riscontrato tracce utili a determinare le cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita a causa delle fiamme.

I due eventi non presentano allo stato elementi di connessione.