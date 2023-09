Attimi di paura nella mattinata di oggi, martedì 19 settembre per un incidente tra più automobili a Magenta.

Incidente lungo la Sp11, quattro persone coinvolte

Attorno alle 8.30 per circostanze ancora da chiarire le vetture si sarebbero scontrate lungo corso Europa (la Sp11) verso Pontenuovo, un centinaio di metri dopo la rotatoria che interseca con via Meucci, la strada che porta verso Marcallo con Casone.

Sul posto due ambulanze e Polizia Locale

A rimanere coinvolte nel sinistro sono quattro persone, un ragazzo di 18 anni, una ragazza di 27, un uomo di 66 e una donna di 57. Per questo motivo sul posto sono state inviate due ambulanze in codice rosso ed un'automedica.

Al momento la dinamica del sinistro non è ancora chiara ed è al vaglio degli uomini della Polizia Locale di Magenta che sono intervenuti per rilevare il sinistro e per cercare di sbrogliare il traffico che, per via dell'accaduto, risulta congestionato.