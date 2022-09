Un altro pezzo di Arese che se ne va: addio all'edicolante Boccalatte, titolare dell'esercizio in piazza 5 Giornate.

Un altro pezzo di Arese che se ne va: addio all'edicolante Boccalatte

Un altro pezzo di Arese che se ne va. Alberto Boccalatte, titolare della storica dell'omonima edicola, 87 anni il prossimo novembre, è scomparso qualche giorno fa. Originario del Monferrato, dopo il diploma da ragioniere si è trasferito a Milano dove ha conosciuto la moglie Giuseppina. Dopo il matrimonio, a fine anni '60, e il primo figlio Luca, nel 1968 si è trasferito ad Arese, in uno dei primi palazzi in via Matteotti.

Dopo una carriera da ragioniere e impiegato, negli anni '70 ha aperto l'edicola Boccalatte in piazza 5 Giornate.

In tanti, saputa la notizia della morte di Alberto Boccalatte, hanno espresso cordoglio ricordando con affetto l'uomo: