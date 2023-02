Ultimo saluto all'ex sindaco Potestio: "Impegnato con generosità per il bene comune"

Basilica di San Magno gremita per l'ultimo saluto all'ex sindaco di Legnano ed ex primario dell'ospedale di Cuggiono Mauro Potestio, spentosi a 79 anni.

Chiesa gremita per l'ultimo saluto all'ex sindaco Potestio

Al funerale, celebrato nella mattinata di oggi, mercoledì 15 febbraio 2023, erano presenti l'Amministrazione comunale (rappresentata dal primo cittadino Lorenzo Radice, dalla vice Anna Pavan e dall'assessore Monica Berna Nasca), il mondo del Palio (con il gran maestro del Collegio dei capitani e delle contrade Raffaele Bonito, il vice Tiziano Biaggi e il cavaliere del Carroccio Riccardo Ciapparelli), la Fondazione Palio (con il vicepresidente Luca Roveda e il consigliere Alberto Romanò), la Famiglia Legnanese (con il presidente Gianfranco Bononi), la Fondazione Famiglia Legnanese (rappresentata da Pietro Cozzi) e la Fondazione dei quattro ospedali (rappresentata dal presidente Norberto Albertalli). Accanto all'altare, oltre al gonfalone del Comune, c'erano anche quelli del Collegio dei capitani e delle otto contrade della città, tutti listati a lutto.

"Era un uomo di grande umanità e un grande medico"

Don Davide Toffaloni ha sottolineato la "grande umanità" di Potestio, ricordandolo come "un grande medico per la sua dedizione, competenza e umanità verso tutti i suoi pazienti che accorrevano ogni giorno all'ospedale di Cuggiono, dov'è stato primario".

"Lo vogliamo ricordare anche impegnato con passione e tanta generosità nel mondo della politica per il bene comune, per il bene della nostra città. Ha amato Legnano e la sua gente e mai si è rassegnato di fronte alle difficoltà dell'essere sindaco; ha sempre lottato cercando il bene comune, cercando soluzioni, cercando di dimostrare sempre la verità".

L'impegno per il mondo del Palio (presente con i gonfaloni)

Don Davide ha poi proseguito:

"Ha amato e abbracciato la città anche in tutte le sue tradizioni. E soprattutto in quella del Palio, una tradizione storica e meravigliosa, alla quale ha cercato di dare il suo contributo in più occasioni, dandole un forte impulso e non è un caso che oggi il mondo del Palio sia qui presente".

Don Davide: "Quella che ci lascia è una grande eredità"

Il sacerdote ha infine concluso:

"Certamente un uomo così ci mancherà, ci mancherà la sua umanità, la sua cordiale attenzione, la sua voglia di fare, l'intensità e l'impegno che metteva in tutto quello che faceva. E' un'eredità grande quella che Mauro lascia a voi che l'avete amato e conosciuto, e voi siete chiamati a far vivere in voi tutte le cose belle che vi ha insegnato, tutte le parole sagge che ha consegnato al vostro cuore".