Morto l'ex sindaco Potestio, guidò la città all'inizio degli anni '90

Legnano piange il dottor Mauro Potestio, 79 anni, sindaco socialista della città dall'1 agosto 1990 al 27 aprile 1993.

Lutto per la scomparsa dell'ex sindaco Mauro Potestio

Medico, per trent'anni primario dell'ospedale di Cuggiono, fondatore del centro radiologico di Parabiago, presidente per due mandati della Feder Anisap (Federazione nazionale delle associazioni regionali o interregionali delle istituzioni sanitarie ambulatoriali private), Potestio si è spento nella notte tra sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023 all'ospedale di Como, dov'era ricoverato. Il funerale sarà celebrato mercoledì 15 febbraio alle 10 nella basilica di San Magno. Come già avvenuto per l'ex sindaco Lorenzo Vitali (che aveva guidato l'Amministrazione legnanese dal 2007 al 2012), la camera ardente sarà allestita nella Sala degli stemmi del municipio (domani, martedì, dalle 9 e per l'intera giornata).

Il messaggio di cordoglio dell'Amministrazione comunale

Il sindaco Lorenzo Radice, la vicesindaco Anna Pavan e tutta la Giunta comunale esprimono il più profondo cordoglio per la morte dell’ex sindaco Potestio.

"Mauro Potestio, nella vita legnanese fra gli anni Ottanta e Novanta, è stato una figura carismatica e di riconosciute capacità sia in ambito amministrativo e politico sia in campo professionale. Da sindaco, ha colto, per primo, la necessità di valorizzare il nostro Palio proiettandolo oltre i confini cittadini, dandogli una visibilità che non aveva mai avuto in precedenza; un’intuizione, questa, che mantiene intatta anche oggi al sua validità. Alla sua famiglia le più sentite condoglianze".

La gratitudine del mondo del Palio nelle parole del gran maestro

Anche il gran maestro del Collegio dei capitani e delle contrade del Palio di Legnano Raffaele Bonito, il suo vice Tiziano Biaggi e tutto il direttivo porgono ai familiari di Potestio le più sentite condoglianze.

"Ne omaggiamo la memoria di supremo magistrato, che seppe dare un grande contributo allo sviluppo, alla crescita dell’allora Sagra del Carroccio, facendola uscire dai confini cittadini portandola per la prima volta in televisione., contribuendo al restauro del monumento al Guerriero, alla nuova scenografia dello stadio, all’organizzazione di importanti convegni di studio con storici di prima grandezza, aumentando considerevolmente il budget dedicato agli eventi nel dare vita al Maggio Legnanese. Molto conosciuto anche per la sua attività medica, che svolse per più di trent’anni all’ospedale di Cuggiono, lascia in noi il ricordo dell’instancabile promotore della nostra manifestazione, avendone compreso da subito qualità e potenzialità".