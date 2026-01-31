Ucciso ad Abbiategrasso, arrestato il quinto complice

Omicidio ad Abbiategrasso, arrestato nella notte una quinta persona, considerata complice nell’omicidio del 22enne di origini egiziane.

Omicidio di Abbiategrasso

Nella nottata, i Carabinieri di Abbiategrasso hanno eseguito l’ordinanza cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Pavia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 22enne di Abbiategrasso, ritenuto responsabile, in concorso con altri 4 soggetti già colpiti da analoga misura, dell’omicidio di El Sharkawy Ahmed Mohamed Elsayed Aly.

Carabinieri

Il provvedimento cautelare scaturisce dall’attività di indagine condotta dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Abbiategrasso, coordinati dalla Procura della Repubblica di Pavia, e sviluppatasi nei mesi successivi ai primi arresti dei 4 giovani abbiatensi, colpiti da fermo di indiziato di delitto a pochi giorni di distanza dalla morte di del 22enne di origini egiziane.

Quinto arresto

Il giovane, la notte del 19 aprile scorso, rimaneva vittima di una violentissima aggressione negli androni esterni di un condominio di residenza convenzionata nel centro di Abbiategrasso, durante la quale veniva colpito oltre che con calci e pugni, anche con un coltello.

Attraverso l’escussione di numerose persone informate sui fatti e le dichiarazioni rese dai quattro complici, è emerso che all’aggressione fatale aveva preso parte anche un quinto soggetto, identificato poi nell’odierno arrestato.

In carcere a Pavia

L’uomo, rintracciato dai Carabinieri presso la sua abitazione, si trova ora ristretto presso il carcere di Pavia, in attesa di essere sottoposto all’interrogatorio di garanzia