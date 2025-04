E' deceduto il giovane accoltellato nella notte ad Abbiategrasso

Hanno avuto l'epilogo peggiore le conseguenze dell'accoltellamento avvenuto nella nottata di oggi, sabato 19 aprile, in via Fusè ad Abbiategrasso: la vittima, un giovane di 21 anni di origini egiziane, è morta nonostante i tentativi da parte dei medici dell'ospedale di Legnano di tenerlo in vita.

Non ce l'ha fatta il 21enne egiziano, residente ad Abbiategrasso

Mohamed Elsayed Elsharkawy, 21enne egiziano residente ad Abbiategrasso, incensurato e regolare sul nostro territorio, è stato colpito con un fendente al torace, rinvenuto questa notte, attorno alle 2, agonizzante sotto il porticato di un palazzo di case popolari è deceduto qualche ora dopo l’arrivo al nosocomio legnanese. Le sue condizioni erano apparse subito disperate, i soccorritori lo hanno trovato agonizzante a terra in una pozza di sangue, portato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso di Legnano non c’è stato nulla da fare.

Il lavoro dei medici del nosocomio legnanese

Inutili i tentativi dei medici di ridurre i danni provocati dalle ferite, avevano già coinvolti organi vitali.

Partite le indagini dei carabinieri

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Abbiategrasso, che ora indagano sul caso. La vittima, che viveva nel comune, è stata trovata sotto il porticato delle case popolari. Nella zona non ci sarebbero telecamere di videosorveglianza. I militari sono al lavoro per ricostruire l’aggressione e dare un volto al responsabile.