Trovato ubriaco e con ferite sul viso

Ubriaco e col volto tumefatto: aggressione a Legnano.

Ubriaco e ferito

E' stato trovato in stato confusionale, molto probabilmente a causa degli effetti dell'alcol. E poi con ferite sul volto. L'uomo 55 anni, extracomunitario e ubriaco, è stato trovato così dopo che alcuni passanti lo avevano notato in via Venegoni, strada a poca distanza dal centro cittadino. Era da poco passata la mezzanotte.

I soccorsi

Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio: l'uomo aveva il volto tumefatto, il che sta a significare che è stato aggredito oppure ha litigato con qualcuno. Sul posto anche una volante della Polizia di Stato: il 55, che è stato portato in codice verde alla Mater Domini di Castellanza, agli agenti non ha saputo dire cosa gli fosse successo e pare non vi siano testimoni dell'accaduto.