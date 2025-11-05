Trovato con panetti di hashish: arrestato per spaccio di droga

Trovato con panetti di hashish a Cuggiono: arrestato un 30enne di Turbigo.

E’ stato trovato con della droga e per lui è scattato l’arresto. E’ quanto successo lunedì 3 novembre 2025 a Cuggiono. E’ qui che i Carabinieri della Compagnia di Legnano erano intervenuti per un controllo di un uomo che si aggirava con fare sospetto in via Cimitero. Fermato, si è scoperto essere un 30enne di Turbigo, disoccupato: con lui aveva tre panetti di hashish di 100 grammi ciascuno oltre a denaro contante. Per lui è scattato l’arresto per spaccio di sostanza stupefacente ed è stato disposto l’obbligo di firma.