Trovato con la droga, arrestato il presidente del Circolo Svago

E' stato trovato con la droga e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: lui è Luca Passaro, 47 anni, presidente del Circolo Svago di via Roma a San Giorgio su Legnano. In azione si sono visti i Carabinieri nel Nucleo operativo della Compagnia di Legnano che hanno sorpreso l'uomo in fragranza. Durante la perquisizione all'interno dei locali della sede, che si definiva associazione sportiva-cultura, i militari lo hanno trovato in possesso di 91 grammi di cocaina e di 15 di hashish.

Dove era nascosta la droga

Come documentato dai Carabinieri, la sostanza stupefacente era nascosta in un locale retrostante il circolo, dal quale si accedeva da una porta dietro un bancone.