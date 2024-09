Trovato anche con Mdma ed ecstasy; altri colpi al mercato della droga

Controlli della Polizia di Stato a Legnano: trovato un uomo con anche Mdma ed ecstasy.

Lotta alla droga. Non si fermano i controlli della Polizia di Stato a Legnano. La mattina di mercoledì i poliziotti, in via Ronchi, hanno notato un uomo che - vista la volante - ha cercato di scappare nei boschi. Bloccato, è stato trovato con droga addosso e poi altra ne è spuntata nella sua casa: si trattava di un 49enne italiano, aveva 12,71 grammi di hashish, 11.,56 di Mdma, ecstasy e dosi di ketamina ed è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio (trovato anche un bilancino, un telefonino e 160 euro in contanti). Due poi le persone sanzionate amministrativamente per uso di sostanze e uno - un 27enne albanese - colto nell'atto di cedere cocaina (per lui via alle procedure per l'espulsione).

Altri controlli

Altri controlli hanno riguardato alcune strutture ricettive e compro oro di Corso Magente e sul Sempione così come gli avventori di quattro esercizi commerciali di Piazza Butti, vie Venegoni, Rossini e Fogazzaro per un totale di 44 persone, di cui 20 risultate con precedenti; un 52enne sottoposto alla detenzione domiciliare a Busto Arsizio è stato denunciato per evasione: i poliziotti lo hanno trovato in auto, come passeggero, violando così la misura alternativa che gli era stata applicata