Teneva la droga in giardino, arrestato: è successo a Busto Garolfo.

La droga era in giardino

Teneva la droga in giardino. Ed è finito nei guai. E' quanto successo a un 23enne di Busto Garolfo nella serata di venerdì. I Carabinieri erano stati allertati da alcuni residenti che avevano notato dei movimenti sospetti intorno alla casa del giovane, in via Damiano Chiesa. Così i militari sono andati a dare un'occhiata. Ed è così che hanno trovato in giardino quattro piante di marijuana tagliate ed essiccate per un peso di 9,6 chili e 8 grammi di hashish, materiale vario per il confezionamento e un bilancino di precisione. Tutta la droga rinvenuta è stata messa sotto sequestro.

L'arresto

Il 23enne è stato arrestato il flagranza di reato e dovrà rispondere di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.