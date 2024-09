Abbiategrasso: operazione antidroga con agenti in borghese e cani

Prosegue l’impegno della Polizia Locale e dell’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso nel contrasto all’uso e spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone “sensibili” della città .

Controllate le zone sensibili

Nella giornata di giovedì 19 settembre 2024 la Polizia Locale di Abbiategrasso ha effettuato un’operazione congiunta con il Nucleo Cinofili della PL di Milano finalizzata al contrasto degli stupefacenti. Le attività hanno avuto inizio nel primo pomeriggio e si sono protratte sino alle ore 20:00. In particolare, è stato effettuato un posto di controllo, in Viale Paolo VI nei pressi dell’Ex Convento dell’Annunciata, finalizzato alla ricerca di sostanze a bordo di veicoli, dove venivano controllati 20 autovetture e relativi conducenti ed un autobus di linea, con esito negativo.

Successivamente venivano effettuati dei controlli mirati in Viale Mazzini nelle aree antistanti i pubblici esercizi ivi presenti, dove veniva fermato un cittadino egiziano in possesso di sostanza per uso personale e quindi, poi segnalato all’Autorità Amministrativa competente. Veniva inoltre rinvenuta della sostanza, nei pressi dell’intersezione con la Via Beno De Gozzadini, presumibilmente abbandonata da un soggetto rimasto ignoto, che alla vista degli operatori si disfava dell’involucro. Le operazioni proseguivano nel complesso popolare di Via Fusè e Via Fratelli Cervi, dove venivano rinvenuti diversi involucri di sostanza stupefacente occultata nel parco antistante il complesso per un totale di cinque grammi. Ed infine gli interventi si focalizzavano presso la Stazione Ferroviaria e nelle aree verdi adiacenti il castello dove veniva fermato un altro cittadino egiziano in possesso di sostanza per uso personale e quindi, poi segnalato anch’esso all’Autorità Amministrativa competente.

Agenti in borghese

Le attività di cui sopra, coordinate dalla Comandante della Polizia Locale di Abbiategrasso, dottoressa Maria Malini, hanno visto impegnate tre pattuglie automontate in divisa ed una pattuglia in abiti civili per un totale di otto operatori; per la Polizia Locale di Milano due operatori e due “agenti” a quattro zampe: Bobo e Rex. Rimane sempre alta da parte dell’Assessore alla Sicurezza di Abbiategrasso, Chiara Bonomi, l’attenzione al contrasto delle sostanze stupefacenti per l’accrescimento della sicurezza su tutto il territorio cittadino.