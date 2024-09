Troppo "disobbediente", finisce in una casa lavoro

"Disobbediente" ai provvedimenti, ora è stato assegnato ad una casa lavoro: si tratta di un 32enne di Arluno.

"Disobbediente", per lui ora la casa lavoro

E' stato raggiunto dai Carabinieri e portato in carcere. E' quanto accaduto nella mattinata di lunedì 23 settembre 2024 ad Arluno. I militari hanno rintracciato un 34enne, nullafacente, che era sottoposto alla misura della libertà vigilata. A lui è stato notificato l'ordine di consegna per l'esecuzione di misure di sicurezza detentive emesso dal Tribunale di Milano. Un provvedimento che è scaturito dalla relazione dell'Ufficio sorveglianza di Milano che - dopo ripetute violazioni della sorveglianza speciale da parte del giovane - ha sostituito la misura con quela della sicurezza detentiva. Per lui il futuro sarà in una casa lavoro per la durata minima di un anno.