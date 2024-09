Picchia la moglie incinta davanti al figlio di 2 anni: arrestato. E' successo a Parabiago.

Picchia la moglie incinta davanti agli occhi del figlioletto

Stava picchiando la moglie incinta davanti agli occhi del figlio di 2 anni. E' la scena alla quale si sono trovati davanti - la notte di oggi lunedì 23 settembre 2024 - i Carabinieri della sezione Radiomobile di Legnano intervenuti in un'abitazione di Parabiago. Erano circa le 3.30 quando i militari sono arrivati sul posto dopo la richiesta di aiuto arrivata al 112. La casa da dove proveniva la chiamata era quella di un 32enne peruviano, regolarmente in Italia, operaio e incensurato. L'uomo aveva appena aggredito la moglie, in stato di gravidanza al quarto mese, davanti al figlio di 2 anni.

L'arresto

Il 32enne è stato arrestato in flagranza del reato di lesioni aggravate in ambito Codice rosso; la moglie è stata soccorsa avendo riportato lesioni in fase di refertazione.