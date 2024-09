Sono finiti in manette due trentenni georgiani che avevano rubato all'interno di un negozio di Arese un telefono del valore di 300 euro.

Furto di uno smartphone: arrestati due trentenni

Nella serata del 18 settembre 2024, ad Arese, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza per rapina impropria aggravata in concorso, due georgiani di 36 e 32 anni, entrambi domiciliati a Rozzano, censurati.

I Carabinieri hanno individuato i due che, all’interno di un negozio di telefonia del centro commerciale, avevano appena asportato uno smartphone del valore di circa 300 euro tentando poi di allontanarsi dal negozio, spintonando l’addetto alla sicurezza e facendolo rovinare a terra. I Carabinieri sono riusciti a bloccare immediatamente i due uomini che sono quindi stati tratti in arresto e, dopo le formalità di rito, condotti presso la Casa Circondariale di Milano "San Vittore".