Superlavoro per le ambulanze ad Arese, con tre interventi presso il centro commerciale nel giro di poche ore, sempre per malori (fortunatamente non gravi) accusati da tre giovani

Tre malori per altrettante ragazze nella zona del centro commerciale

Per ben tre volte ambulanze nella zona del centro commerciale di Arese nella giornata di oggi. E tutte e tre le volte per dare assistenza medica ad alcune giovani ragazze che avevano accusato un malore. Lo riporta il portale di Areu. Il primo intervento in via Luraghi alle 10.45 per una 19enne: sul posto una ambulanza della Misercordia di Arese, ma non c'è stata per fortuna necessità di trasportare la giovane al pronto soccorso. Nemmeno cinque minuti dopo, è stata una 21enne a necessitare cure mediche: è stata portata a Rho in codice giallo. Non era ancora finita: alle 15.45 l'allarme è scattato per una 18enne. Inizialmente preoccupanti le sue condizioni. Sul posto ancora una volta una ambulanza della Misericordia di Areu.