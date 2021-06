Travolto dal treno, anziano muore alla stazione

Travolto e ucciso da un treno.

Travolto e ucciso da un treno alla stazione di Rho

Tragedia alla stazione di Rho nella mattinata di oggi, martedì 22 giugno 2021. La vittima, investita sul quinto binario da un treno merci, è un anziano nato nel 1928. Sul posto un'ambulanza di Rho soccorso, intervenuta in codice rosso, l'automedica, i Carabinieri, la Polizia ferroviaria e i Vigili del fuoco. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per l'uomo non c'era più nulla da fare. Stando alla prima ricostruzione dell'accaduto, non si sarebbe trattato di un incidente ma di un gesto volontario.