Tragico schianto all'alba: domani il funerale di Paul Di Ciancio

Sarà celebrato domani, sabato 7 gennaio 2023, il funerale di Paul Di Ciancio, il 34enne morto in un incidente stradale avvenuto a Busto Arsizio all'alba di martedì 3.

L'ultimo viaggio terreno di Paul sabato 7 gennaio alle 10

La cerimonia funebre si terrà alle 10 nella chiesa parrocchiale dei Santi Salvatore e Margherita di Busto Garolfo, in piazza Lombardia, e sarà preceduta dalla recita del Rosario con inizio alle 9.40.

La tragica fine del giovane ha suscitato profondo cordoglio nell’Altomilanese. Di Ciancio infatti era conosciutissimo in tutta la zona. Originario di Busto Garolfo, per anni ha gestito il pub Velvet Underground di via Pietro Micca a Legnano e da poco aveva avviato un altro progetto imprenditoriale: il Bacall di via Solferino. Innamorato della musica, aveva aperto il Velvet nel 2018, ed era riuscito a farne un luogo speciale, che in breve si era imposto come punto di riferimento per la musica dal vivo e le jam session ma anche per i reading e la stand up comedy.

Il ricordo commosso degli amici: "Eri generoso e sensibile"

Lascia la mamma Caterina, il papà Pasquale, le sorelle Claudia, Isabella e Antonella e uno stuolo di amici che lo ricordano come una persona mai banale, sensibile, empatica, generosa e sempre sorridente.