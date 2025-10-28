Tragedia sui binari: uomo muore investito dal treno

L'allarme è scattato ieri sera quando sui convogli stavano viaggiando pendolari ma non solo, e la linea ferroviaria che collega Milano a Varese è andata in tilt a causa dell'investimento causato dal transito del treno tra le stazioni di Vanzago/Pogliano Milanese e Parabiago

Tragedia sui binari a Parabiago: uomo muore investito dal treno. A perdere la vita nell’impatto è stato anche il suo cane.

Investimento sui binari: circolazione sospesa

L’allarme è scattato poco dopo le 19 quando sui convogli stavano viaggiando pendolari ma non solo. La linea ferroviaria che collega Milano a Varese e in particolare la Milano Centrale-Domodossola è andata in tilt a causa dell’investimento causato dal transito del treno tra le stazioni di Vanzago/Pogliano Milanese e Parabiago. In un primo momento si è pensato che a fare le spese del tragico sinistro fosse stato un animale di grossa taglia. Ma l’intervento di personale sanitario del 118 e Forze dell’ordine (in particolare di carabinieri e Polfer) ha permesso di appurare che ad essere investito fosse stata una persona. Un uomo, di cui ancora non si conosce l’età, è rimasto vittima dell’investimento. A perdere la vita è stato anche il cane che aveva con sé.

Proseguono le indagini per chiarire la dinamica della tragedia

Proseguono le indagini per fare chiarezza sulla dinamica della tragedia. Indagini di cui si sta occupando la Polizia. Al momento sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso, anche se verosimilmente alla base dell’incidente potrebbe esserci l’ipotesi del gesto volontario.

Un’odissea per i passeggeri che stavano rincasando

Giocoforza è stata una vera e propria odissea, quella vissuta dai passeggeri. Uno di loro ha raccontato in questo modo: