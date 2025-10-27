Investimento sui binari: circolazione sospesa

Investimento sui binari del treno nella serata di oggi, lunedì 27 ottobre, all’altezza di Parabiago dove la circolazione è rimasta sospesa.

Investita una persona tra le stazioni di Parabiago e Vanzago-Pogliano Milanese

“La circolazione della direttrice è sospesa tra le stazioni di Parabiago e Vanzago-Pogliano Milanese a causa dell’investimento di una persona da parte di un treno della linea”. E ancora “I viaggiatori che devono raggiungere Varese o da Varese diretti a Milano, possono utilizzare i treni della direttrice di Milano Cadorna- Varese FN – Laveno N”. Così Trenord in merito all’incidente verificatosi nella serata odierna lungo la linea ferroviaria che collega Milano a Varese. In un primo momento si pensava che ad essere coinvolto fosse stato un animale di grossa taglia. Negli ultimi minuti, tuttavia, sembra che a fare le spese del tragico sinistro sia stata una persona, come riportato proprio dall’agenzia che eroga il servizio di trasporto ferroviario.

Sul posto le Forze dell’Ordine e un’ambulanza

Sul posto è presente un’ambulanza in codice giallo, insieme alle Forze dell’ordine.