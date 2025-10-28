Torna “Fruttidigelso”: ora è stato denunciato per evasione

L'uomo, 62 anni, era l'incubo di via Venezia ed era stato arrestato per stalking verso i vicini di casa. Ora ha violato i domiciliari

Torna “Fruttidigelso”: l’uomo, 62 anni, era già finito nei guai per stalking nei confronti dei vicini di casa, a Canegrate. Ai domiciliari, ora era evaso.

“Fruttidigelso” è il nome di un personaggio che a Canegrate conoscono tutti: 62 anni, residente in via Venezia, da anni era diventato l’incubo di tutti i suoi vicini di casa. Quando qualcuno passava, col cane, davanti al suo cancello ecco che lui iniziava a gridargli contro e anche ad insultarli. Anche utilizzando un megafono. Stesse parole di fuoco che utilizzava contro il sindaco, Polizia Locale e Carabinieri. Nel mese di aprile, proprio per stalking verso i vicini, era stato arrestato e per lui erano stati disposti i domiciliari.

La denuncia

Nei giorni scorsi una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano, impegnata in un servizio, lo ha riconosciuto per strada. L’uomo si trovava a Busto Garolfo, in via Isonzo, in compagnia di un’altra persona. Quando i militari gli hanno chiesto le generalità lui non ha fornito nome e cognome ma ha risposto con “Fruttidigelso”, il soprannome con cui lo conoscono tutti. Allora gli uomini dell’Arma hanno riformulato la domanda ma il canegratese ha insistito. E per lui è scattata la denuncia per evasione.