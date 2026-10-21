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Torna a infastidire la sua ex: ora finisce in carcere. Ancora guai per un 44enne di Cuggiono.

Torna a infastidire la sua ex: ora finisce in carcere

Il provvedimento nei suoi confronti era chiaro: non doveva avvicinarsi alla sua ex. Ma, nei fatti, lo aveva violato più volte così è finito in carcere. L’uomo, 44 anni, era infatti già stato segnalato all’autorità per il disturbo che arrecava alla sua ex compagna. Nei suoi confronti era stato emesso il divieto di avvicinarsi alla donna e alla casa in cui vive. Ma il 44enne ha, come detto, infranto più volte questo divieto. Ad accertarlo, anche con immagini prese dai sistemi di videosorveglianza, i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Ora la Procura, viste le continue violazioni, ha deciso che per l’uomo serva il carcere: il 44enne è stato così portato nel carcere milanese di San Vittore.