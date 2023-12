Topi alla scuola materna di piazzetta Belloli a Cuggiono. Operatori scolastici ed educatori hanno ritrovato tracce della presenza di piccoli roditori all’interno della struttura, e sono state fatte le opportune segnalazioni.

Topi alla scuola materna: aule chiuse per la sanificazione

Il sindaco Giovanni Cucchetti ha spiegato che è stata rilevata la presenza di topi prima in una classe, che è stata spostata nell’atrio della struttura per continuare le attività, poi altre tracce sono state rinvenute anche in altre classi. In accordo con la dirigenza scolastica i bambini sono stati spostati in spazi più idonei ed è stata chiamata l’azienda per la deratizzazione.

Le parole del sindaco