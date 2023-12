Incidente sul lavoro, operaio perde un dito

Incidente sul lavoro a Casorezzo, operaio perde un dito.

Incidente sul lavoro

Ha perso un dito durante un incidente sul lavoro. E' quanto successo ieri, martedì 19 dicembre 2023, a Casorezzo. Erano circa le 12.20 quando un operaio, 23 anni, era al lavoro all'interno di una ditta di via Dell'Industria che produce valvole. All'improvviso, per cause ancora da accertare con chiarezza, si è ferito con un macchinario.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati subito l'ambulanza della Croce bianca Magenta insieme all'Ats e ai Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il 23enne è stato portato, in codice giallo, all'ospedale di Magenta: purtroppo non è riuscito a salvarsi il pollice della mano sinistra.