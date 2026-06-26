I tecnici hanno riattivato completamente la linea, dopo l'episodio avvenuto nella notte di ieri, giovedì 25 giugno

È tornata regolare dalla mattinata di oggi, venerdì 26 giugno, la circolazione sulle tratte Busto Arsizio – Malpensa/Gallarate e Busto Arsizio – Novara, interrotta nella giornata di ieri per via di un tentato furto di cavi di rame sul territorio di Sacconago.

Tentato furto di rame, ripristinata la circolazione sulla tratta Busto Arsizio-Novara

I tecnici di FERROVIENORD – intervenuti già nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 – hanno concluso le lavorazioni per riparare i gravi danni causati dal tentativo di furto di rame a Sacconago, nel quale erano stati tranciati dei cavi del sistema che controllava il traffico sulle due linee.

I primi interventi di riparazione avevano permesso la ripresa della circolazione su binario unico dalle 11.40 di ieri, giovedì 25 giugno, sulla tratta Busto Arsizio – Malpensa/Gallarate.