Tentato furto di rame nella notte a Sacconago al sistema di controllo delle linee ferroviarie Busto Arsizio – Malpensa/Gallarate e Busto Arsizio – Novara.
Tentato furto di rame, treni sospesi sulla tratta Busto Arsizio-Novara
I malviventi sarebbero entrati in azione attorno alle 2, tranciando alcuni cavi e causando la disconnessione dei sistemi di gestione della circolazione delle linee verso Novara e Malpensa/Gallarate.
L’intervento dei tecnici
I tecnici di Ferrovienord sono dunque al lavoro per riparare i gravi danni causati dal tentativo di furto e ripristinare così la normale circolazione.
Tutte le corse delle tratte Busto Arsizio – Malpensa/Gallarate e Busto Arsizio – Novara, sono infatti state sospese.
Trenord invita a consultare il sito internet e l’applicazione per eventuali aggiornamenti sul ripristino delle linee.