I malviventi sono entrati in azione nella notte, forti disagi anche sul territorio dell'altomilanese

Tentato furto di rame nella notte a Sacconago al sistema di controllo delle linee ferroviarie Busto Arsizio – Malpensa/Gallarate e Busto Arsizio – Novara.

Tentato furto di rame, treni sospesi sulla tratta Busto Arsizio-Novara

I malviventi sarebbero entrati in azione attorno alle 2, tranciando alcuni cavi e causando la disconnessione dei sistemi di gestione della circolazione delle linee verso Novara e Malpensa/Gallarate.

L’intervento dei tecnici

I tecnici di Ferrovienord sono dunque al lavoro per riparare i gravi danni causati dal tentativo di furto e ripristinare così la normale circolazione.

Tutte le corse delle tratte Busto Arsizio – Malpensa/Gallarate e Busto Arsizio – Novara, sono infatti state sospese.

Trenord invita a consultare il sito internet e l’applicazione per eventuali aggiornamenti sul ripristino delle linee.