tentato omicidio

Tenta di uccidere la moglie e poi si getta nel vuoto: morto Franco Pozzi

Ha compiere il tentato omicidio a Parabiago è stato Franco Pozzi al culmine di una lite con l'anziana moglie

Parabiago
Pubblicato:

E' Franco Pozzi, di 79 anni, l'uomo che ieri ha prima tentato di uccidere la moglie allettata e poi si è ucciso lanciandosi dal terzo piano.

Ha compiere il tentato omicidio a Parabiago è stato Franco Pozzi al culmine di una lite con l'anziana moglie che si trovava allettata da tempo dopo un'operazione. L'uomo l'aveva colpita con un taglierino e poi anche con un martello, provocandogli delle ferite a testa e corpo, fortunatamente non mortali. Successivamente si era lanciato dalla finestra di casa morendo sul colpo.

La donna si trova ora in ospedale a Legnano, il corpo dell'uomo invece è stato restituito ai famigliari.

