Tenta di uccidere la moglie e poi si getta dal terzo piano

Tragedia in una palazzina di via della Battaglia dove un uomo è stato trovato morto in strada, dopo essersi lanciato dalla sua abitazione

Parabiago
Un uomo classe 1946 è morto dopo essersi buttata dalla propria abitazione al terzo piano a Parabiago: in casa è stata trovata la moglie ferita con un taglierino e a martellate.

Tragedia in una palazzina di via della Battaglia dove un uomo è stato trovato morto in strada, dopo essersi lanciato dalla sua abitazione. I medici e paramedici sono poi entrati nell'abitazione e hanno trovato la moglie, classe 1948, allettata dopo aver subito un'operazione: sul corpo ferite da taglierino e martellate. La donna è stata subito medicata e successivamente trasportata in ospedale.

Sembrerebbe che dopo una lite l'uomo abbia colpito più volte la moglie e si sia poi gettato dall'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo esattamente quanto accaduto.

