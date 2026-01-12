Teleriscaldamento, guasto sanato con un intervento temporaneo

Salvo nuovi imprevisti, l'erogazione del calore tornerà presto a regime. Tuttavia sarà necessario intervenire nuovamente: la speranza è di poterlo fare senza sospendere il servizio all'utenza.

Data l’urgenza di ripristinare l’erogazione di calore all’interno degli edifici privati e pubblici dell’area interessata, il guasto al teleriscaldamento di Legnano è stato sanato con un intervento temporaneo.

Teleriscaldamento: intervento temporaneo per risolvere l’emergenza calore

A tale proposito Amga spiega:

“L’emergenza calore sta dunque rientrando e, salvo nuovi imprevisti, anche l’erogazione del calore all’interno degli edifici pubblici del quartiere tornerà presto a regime. Si renderà, tuttavia, certamente necessario effettuare un nuovo intervento e i tecnici stanno studiando come poterlo fare, evitando di dover nuovamente sospendere il servizio all’utenza”.

Lunedì nero a Mazzafame: tanti i disagi, tra cui la chiusura della scuola Rodari

Il malfunzionamento ha creato disagi in tutta la zona di Mazzafame dalla serata di ieri, domenica 11 gennaio. Le squadre di tecnici e operai di Amga si sono messi subito al lavoro per individuare la cospicua perdita che interessa il tracciato di tubi sotterranei del teleriscaldamento, intervento che ha reso necessario isolare molte utenze (sia pubbliche che private) nel quartiere. L’erogazione di calore è stata sospesa ai palazzoni Aler di via dei Salici e di via dei Rododendri, al Centro Sandro Pertini, alla biblioteca, alla chiesa del Beato Cardinal Ferrari e alla scuola Rodari, che per questo è stata chiusa, con i comprensibili disagi per centinaia di famiglie.