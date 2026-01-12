Guasto al teleriscaldamento: chiusa la scuola primaria Rodari

I disagi riguardano tutta la zona: l'erogazione di calore è stata sospesa anche ai palazzoni Aler di via dei Salici e di via dei Rododendri, al Centro Sandro Pertini, alla biblioteca e alla chiesa del Beato Cardinal Ferrari.

Guasto al teleriscaldamento a Legnano: chiusa la scuola primaria Rodari di via dei Salici.

Guasto al teleriscaldamento, Mazzafame al freddo

Il malfunzionamento sta creando disagi in tutta la zona di Mazzafame dalla serata di ieri, domenica 11 gennaio. Le squadre di tecnici e operai di Amga sono al lavoro per individuare la cospicua perdita che interessa il tracciato di tubi sotterranei del teleriscaldamento. Per poter lavorare in modo efficace è stato necessario isolare parte della zona di Mazzafame. A molte utenze (sia pubbliche che private) presenti nell’area interessata è stata sospesa l’erogazione di calore: i palazzoni Aler di via dei Salici e di via dei Rododendri, il Centro Sandro Pertini, la biblioteca, la chiesa del Beato Cardinal Ferrari e, in particolare, la scuola Rodari.

“Stiamo facendo ogni sforzo per ripristinare il servizio”

Amga dichiara:

“Ci scusiamo con le utenze assicurando loro che si stanno profondendo tutti gli sforzi per ripristinare il servizio. Saranno forniti aggiornamenti in tempo reale”.

La comunicazione del dirigente scolastico

Per quanto riguarda la chiusura della scuola primaria Rodari, in attesa che il sindaco Lorenzo Radice firmasse l’ordinanza ufficiale, la comunicazione alle famiglie è stata diramata nella prima mattina di oggi, lunedì 12 gennaio, dal dirigente scolastico Antonio Trezza:

“Il Comune ha informato la scuola del grave malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento dell’edificio scolastico e dell’intera zona adiacente. Considerata la natura del problema, che non consente di garantire condizioni ambientali adeguate e sicure per lo svolgimento delle attività didattiche e lavorative, e in attesa dell’ordinanza ufficiale del sindaco, si preannuncia la chiusura della scuola per la giornata odierna. Pertanto, oggi tutte le attività didattiche sono sospese. Seguirà tempestiva comunicazione non appena perverranno ulteriori disposizioni da parte dell’Amministrazione comunale”.