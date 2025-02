Teatro Tresartes, nuova insegna a breve: riapertura sempre più vicina

Proseguono i lavori di riqualificazione al Teatro Tresartes di Vittuone, chiuso al pubblico da più di cinque anni. Stando alle ultime novità diffuse dall'Amministrazione comunale, la riapertura della struttura in piazza Italia dovrebbe ormai essere in dirittura d'arrivo.

Teatro Tresartes: riapertura sempre più vicina

Ad annunciare i nuovi passi avanti nei cantieri è stato in settimana l'assessore ai Lavori pubblici Roberto Cassani:

"Il teatro è in questi giorni oggetto di lavori di pulizia generale di tutti gli ambienti. A breve sarà sostituita l'insegna vandalizzata a suo tempo. La Commissione di Vigilanza è convocata per giovedì 13 febbraio. In assenza di ulteriori prescrizioni da parte degli Organi di Controllo, seguirà l'ultimo passaggio per la dichiarazione di agibilità".

Lo scorso novembre, il sindaco Laura Bonfadini aveva annunciato la fine dei lavori di tinteggiatura all'interno del teatro e la conseguente rimozione e sostituzione dei cartelli indicatori. Il primo cittadino aveva di recente menzionato la riapertura del teatro all'indomani dell'approvazione del bilancio di previsione di gennaio, spiegando che:

"Il nostro bilancio punta a rilanciare Vittuone, tenendo conto delle esigenze dei cittadini".

Si prospetta dunque una ripartenza imminente per il polo culturale vittuonese, molto probabilmente già in questo 2025. E se il rinnovato palcoscenico potesse essere pronto entro maggio? Cioè in tempo per la finalissima del Festival Nazionale del Teatro Dialettale a cui parteciperà la Compagnia Teatrale Vittuonese. Sperare non costa nulla, specie per una coincidenza così simbolica.