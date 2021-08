Spavento per un ciclista, sul posto anche l'automedica

Spavento per un ciclista, sul posto ambulanza e automedica in codice rosso. Un incidente, che ha visto coinvolto una vettura e un ciclista, si è verificato ad Abbiategrasso, in via Legnano, intorno alle 7.30 di lunedì 23 agosto.

Spavento per un ciclista

Inizialmente grande paura: dalle prime informazioni ricevute, l'Agenzia di emergenza e urgenza - Areu - ha fatto scattare il codice rosso per il ciclista di 52 anni ferito: sul posto ambulanza e automedica.

Codice verde

Dopo le prime cure, e la stabilizzazione sul posto, l'uomo è stato portato in ospedale in codice verde. Sul posto anche i Carabinieri di Abbiategrasso.