Magentina muore in un incidente un mese dopo il matrimonio

Adriana Monno di Magenta e Danilo Siboni si erano sposati a luglio: l'incidente nella tarda serata di venerdì 20 agosto.

La moto su cui viaggiavano è andata a sbattere contro un palo della luce

Stavano tornando a casa a San Rocco al Porto, in provincia di Lodi, quando a qualche centinaio di metri dalla loro abitazione, per cause ancora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul posto, la loro moto è andata a sbattere contro un palo della luce. Così è morta Adriana Monno 48 anni di Magenta sposata da un mese con Danilo Siboni, 51 anni, da sempre residente a San Rocco al Porto, che era alla guida della moto.

Inutili i tentativi di rianimare la donna

Un impatto violento quello della motocicletta contro il palo che ha scaraventato i due a terra. Per la magentina i soccorsi sono stati inutili, i soccorritori hanno provato a lungo a rianimare la donna, ma per la 48enne non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 arrivati con l'elisoccorso e gli operatori della Croce Rossa di Codogno non hanno potuto fare altro se non constatarne il decesso. Danilo è invece stato soccorso e trasportato all'ospedale civile di Pavia per i traumi riportati nell'incidente. L'uomo, tuttora ricoverato non sarebbe però in pericolo di vita.

Il sinistro all'ingresso del paese

L'incidente è avvenuto poco prima delle 23 di venerdì notte, lasciata la via Emilia la Kawasaki 900 condotta da Danilo Siboni ha imboccato sulla stradina all'ingresso del paese, dove pochi metri dopo è uscita fuori strada e si è schiantata contro un palo della luce.

Anna Monno lascia una figlia

I due si erano sposati lo scorso 21 luglio. Adriana Monno lascia una figlia adolescente nata da una precedente relazione.