Sparatoria a Pero, arrestato un 54enne

Indagini

A meno di quarantott'ore dall'episodio, i Carabinieri hanno fermato un sospettato

Un uomo di 54 anni, italiano, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Rho perché ritenuto responsabile della sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Pero

Due giorni di indagini dopo la sparatoria

L'uomo è accusato di tentato omicidio e porto illecito di arma comune da sparo: secondo quando appurato dagli inquirenti che si sono immediatamente messi all'opera, sarebbe il responsabile della sparatoria avvenuta alle 23 di sabato sera in via Sempione a Pero. L'uomo, ora sottoposto a fermo di indiziato di delitto, avrebbe discusso con un 38enne rumeno sembra per futili motivi. Dopo la lite in strada, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, è tornato a casa per prendere la pistola che teneva illegalmente. Il 54enne a quel punto ha poi raggiunto di nuovo il rumeno in strada esplodendo contro di lui due colpi di pistola.

Poi si è dato alla fuga, ma non prima di aver gettato la pistola nel fiume Olona a Cerchiate, dove è stata trovata dai sommozzatori della Protezione civile. L'uomo è stato fermato e portato nel carcere di San Vittore.