Sparatoria a Pero, ferito un ragazzo di 38 anni

Ancora da chiarire la dinamica dei fatti avvenuti alle 23 di ieri sera nel centro del paese

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Rho, ambulanza e automedica

La sparatoria è avvenuta in via Sempione all'altezza del civico 161

Un uomo di 38 anni ricoverato all'ospedale San Carlo di Milano con ferite d'arma da fuoco. E' questo il bilancio di una sparatoria avvenuta alle 23 di ieri sera, sabato, nel centro di Pero. Mancavano pochi minuti alle 23, come comunica Areu, l'azienda regionale di pronto intervento quando i carabinieri della Compagnia di Rho sono arrivati sul posto.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica della sparatoria

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dei fatti avvenuti in via Sempione, nel centro del paese all'altezza del civico 161. I militari della Compagnia rhodense hanno lavorato diverse ore per cercare di ricostruire il tutto. Dopo essere stato soccorso sul posto dai volontari della Croce Verde di Milano e dall'equipe composta da medici e infermieri dell'ospedale San Carlo di Milano, l'uomo è stato trasportato al nosocomio milanese dove è tutt'ora ricoverato. Da prime informazioni sembrerebbe che fortunatamente non sia in pericolo di vita.