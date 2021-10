Ferita alla coscia dopo la sparatoria: ecco cosa è accaduto

Pero

In ospedale è finito un rumeno residente in città, classe 1983 e incensurato.

Un proiettile lo ha trafitto alla coscia sinistra, dopo essere stato picchiato e ferito. E’ quanto accaduto nella serata di sabato 30 ottobre, a Pero, dove gli uomini dell’Arma della Comapgnai di Rho sono arrivati subito dopo la chiamata al 112.

Ferita alla coscia

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, un diverbio per futili motivi è scoppiato all’interno di un locale di via Sempione tra la vittima, un rumeno classe 1983, residente a Pero, coniugato e incensurato, e due persone. La tensione si è alzata e la lite si è spostata all’esterno del locale, dove la vittima è stato dapprima colpito al capo verosimilmente con una bottiglia di vetro, quindi raggiunto da uno dei due colpi di arma da fuoco esplosi da uno dei malfattori. Da qui la ferita alla coscia.

Indagini in corso

Sul posto anche i soccorritori che hanno portato l’uomo al San Carlo, dove è stata riscontrata una frattura femorale da arma da fuoco esposta. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono stati rinvenuti due bossoli e un proiettile inesploso. Continuano le indagini dei Carabinieri per far luce sui colpevoli e sulla vicenda.