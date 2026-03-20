Spacciavano oltre 20mila dosi di droga, due arresti

Oltre 20mila dosi di droga, due arresti per lo spaccio a Canegrate, San Giorgio su Legnano e Parabiago.

Oltre 20mila dosi di droga, arrestati

Un maxi spaccio di droga è stato sgominato dai Carabinieri della Compagnia di Legnano. Nei giorni scorsi, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Legnano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due cittadini albanesi, rispettivamente di 27 e 38 anni, domiciliati attualmente a Parabiago, indagati per ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Le indagini

La misura scaturisce a seguito di un’articolata attività investigativa, condotta con l’ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali, che ha permesso di constatare un’intensa attività di spaccio di cocaina concentrata soprattutto nel periodo compreso tra aprile e giugno 2024, in cui si è stimato che gli stessi abbiano mosso più di 20mila dosi di stupefacente in plurime cessioni nei territori dei comuni di Canegrate, Parabiago e San Giorgio su Legnano, per un giro d’affari superiore ai 700mila euro. I movimenti, che si sviluppavano lungo le vie urbane con incontri e scambi repentini, riguardavano forniture di grossi quantitativi destinati successivamente alla vendita al dettaglio.

Gli arresti

Oltre ai due arrestati, sono stati sottoposti all’obbligo di firma altri due uomini, sempre di nazionalità albanese, ritenuti responsabili in concorso nella medesima attività di spaccio di sostanze stupefacenti con i loro due connazionali.