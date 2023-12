Spaccate al bar De Bernardi, c'è un denunciato

Spaccate al bar De Bernardi di Legnano, c'è un denunciato: sarebbe lui il responsabile di due colpi.

E' un 31enne, residente nella zona, l'uomo denunciato dalla Polizia di Stato per due spaccate commesse ai danni del bar De Bernardi di Legnano. I colpi che hanno visto vittima il locale sono stati, nei mesi scorsi, ben quattro e i 31enne viene ritenuto responsabile per due di essi: quello del 19 e del 28 maggio. L'uomo, già noto alla Polizia e ora ai domiciliari, a giugno aveva rapinato una donna in Corso Italia, avrebbe agito contro il bar la notte del 19 maggio, scagliando un grosso sasso contro la porta vetrata di ingresso rubando poi delle monete, per poi infrangerla nuovamente ma scappando a mani vuoto il 28.

Le indagini

I poliziotti si erano messi al lavoro sul 31enne proprio a partire dalla rapina che aveva commesso in centro città. Da subito si era capito che chi aveva colpito il bar fosse qualcuno che voleva utilizzarlo come "bancomat". Insomma, qualcuno che ben conosceva il luogo in cui colpire così come quando. Gli agenti hanno lavorato sodo mettendo in campo sopralluoghi, analisi delle immagini di videosorveglianza comunali così come quelle private. Immagini che sono state fondamentali. Così come l'esame del traffico telefonico che ha permesso di appurare come il telefono del 31enne, in quelle ore, si trovasse nel luogo del reato. Così la Polizia ha deciso di effettuare una perquisizione nell'abitazione dell'uomo: qui sono stati trovati (e messi sotto sequestro) gli abiti che erano di fatto quelli da lui usati durante le spaccate di maggio. Per lui l'accusa è di furto e danneggiamento.