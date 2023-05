Seconda spaccata in due settimane, il barista: "Ladri, non c'è più niente da rubare"

Seconda spaccata al Ceffè e Bernardi di Legnano, titolari disperati.

Nuova spaccata al Ceffè De Bernardi

E' la seconda spaccata in due settimane. E terzo colpo in meno di due mesi (il primo, a marzo, era andato in fumo). Nel mirino dei ladri, ancora una volta, il Caffè De Bernardi, bar che si trova in via 20 Settembre a Legnano. La nuova intrusione si è verificata nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 maggio 2023: per il locale, ancora danni e magro bottino per i malviventi.

"Non c'è più niente da rubare"

Sconsolati i titolari del bar: "Sono entrati sfondando la vetrina con un mattone e, come sempre, per rubare quattro soldi che avevamo in cassa. Da adesso, ogni sera, la cassa ce la porteremo via e metteremo un cartello sulla porta per avvisare i ladri che la cassa non c'è e che quindi è inutile entrare, sperando che questo basti a fermarli perchè tutta questa situazione non ha veramente senso".