Vandali spaccano la panchina del parco

Panchina spaccata dai vandali, l'amarezza del Comune di Canegrate.

Panchina vandalizzata

I vandali hanno colpito ancora, a Canegrate. Questa volta è toccato a una delle panchine che si trova nel parchetto di fronte alla scuola media di via Dei Partigiani. Il fatto è avvenuto nella notte e ha lasciato in tanti sgomenti.

L'amarezza del Comune

L'Amministrazione comunale ha deciso di inviare un messaggio agli autori del gesto, definiti come "dei miserabili anonimi": "La nostra comunità apprezza

il coraggio dimostrato introducendovi questa notte nel parchetto di fronte alla scuola secondaria in via dei Partigiani, l’energia dedicata a sollevare e rompere una pesante panchina in pietra, l’intelligenza utilizzata per deturpare un luogo in cui poteva giocare un vostro fratello, la sensibilità con cui avete distrutto un sedile sul quale un vostro nonno poteva gustarsi un pomeriggio, la saggezza con cui costringete la città a una nuova spesa alla quale magari contribuiranno vostri parenti e amici (?) e, se ve ne siete ricordati, l’eleganza con cui avete coperto il volto, perché se non lo avete fatto".